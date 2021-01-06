Популярная певица Тина Кароль весело провела время в компании телеведущей Екатерины Осадчей

Несколько дней назад в сети появились архивные фото, сделанные во время встречи телеведущей для записи очередного выпуска шоу "Світське життя" с Тиной Кароль. Тогда, четыре года назад, Екатерина приехала специально к загородному дому певицы и устроила той оригинальное поздравление.

Стоит отметить, что 25-го января Тина Кароль празднует свой день рождения, поэтому в сети продолжают появляться фото с данной встречи знаменитостей. Одним из таких кадров фанаты поделились также несколько дней назад.

На фото довольная и счастливая Кароль с короной на голове устроила теплый прием Осадчей, у которой вместо шляпки был надет обруч с изображением крупного кусочка тортика с вишенкой. Обе звезды с аккуратным макияжем и бокалами в руках немало порадовали сеть домашним и уютным образом.

«Лучшие😻; Это хорошо, когда есть с кем посидеть и даже иногда пригубить обжигающий напиток🤗❤️👍; Выпьем за любовь❤; Это у вас вечеринка в пижамах ?; 😍Очаровашки!; Красунечки💙💛З святами!!!!! 😍; Вы как королевы».

До этого Екатерина показала, как вместе с супругом Юрием Горбуновым и кумовьями Настей Каменских и Потапом проводят первые дни 2021 года. Звезды отправились на каток.

«В детстве родители отдали меня на фигурное катание, до сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, музыка и танцы стали в приоритете. Но стоять, ездить и падать 😅 меня успели научить и это осталось на всю жизнь. Кстати, фигурному катанию учат взрослых и это еще одна моя мечта, после французского. Сейчас получается покататься чуть ли не раз в год», - написала Осадчая.

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