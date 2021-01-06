Популярна українська співачка Світлана Лобода побалувала шанувальників яскравим знімком з роздягальні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram поп-діва опублікувала фото, на якому постала в одній нижній білизні. Красуня зняла себе в дзеркало, продемонструвавши ідеальну фігуру: пружний прес, тонку талію і худенькі ручки. Акуратний бюст співачки підтримував спортивний ліфчик.

Особливу увагу привернув яскравий макіяж Лободи і зачіска з кучерями. Її пухкі губки звели з розуму шанувальників.

"Сходила на спорт, зібрала речі, полетіла на канікули", - підписала фото зірка.

За короткий час пост Лободи зібрав понад 35 тисяч лайків. У коментарях стали обговорювати неймовірну фігурку співачки.

"Дар мови пропав", «Богиня», «Крихітка», «Солодка дівчинка», «після провалу з бум бум еротичні фото тобі не допоможуть», «Ось як повинна виглядати справжня зірка», "Свєт, походу ви спочатку зібралися і нафарбувалися, потім сходили на спорт", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода з'явилася на російському новорічному концерті в яскраво-червоному вбранні. Співачка вибрала довгу червону сукню з накидкою і візерунком з блискучого бісеру. Вставка з напівпрозорої тканини на грудях і животі співачки привернула увагу.

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

Як повідомляла Politeka, Лобода в чорній сукні і з новою зачіскою розбурхала зміною стилю: "це закос під Джей Ло!".

Також Politeka писала, що кучерява Лобода блиснула пружностями в міні-топі, засмущавши найстійкіших: "Прям Шакіра!".