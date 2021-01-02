Популярна українська співачка Світлана Лобода з новою зачіскою стала схожою на Шакіру

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото зі своїх виступів. Зірка постала в дуже незвичайному для себе образі. Вона одягла перуку з довгим кучерявим волоссям, яка припала їй до лиця. З одягу на артистці був мініатюрний чорний топік і спідниця із завищеною талією. Лобода посвітила своїми пружностями в танці, звівши з розуму своїх шанувальників.

"Вогонь, пристрасть емоції - це те, що бачите зі сцени ви. Багатогодинна праця і безсонні ночі - це те, що проходимо ми, щоб радувати вас знову і знову. Але який би не був складний цей шлях, виходячи на сцену і бачачи захват у ваших очах, іншої долі я собі не бажаю", - написала Лобода.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів і компліментів. Не обійшлося і без порівнянь.

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"Спасибі вам за вашу працю, за все що ви робите для нас. Це безцінно", «відвертий закос під Мадонну))", "ми теж дуже скучили...чекаємо момент, коли зможемо танцювати разом з Вами на великій сцені», "Свєта, ти неймовірна!", "Ви наша муза", " Прям Шакіра!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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