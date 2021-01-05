Популярна українська співачка Світлана Лобода вбила виступом зі своєю новою піснею на радіо
Світлана Лобода показала кілька днів тому у своєму новому кліпі сімейну драму. Композиція під назвою «moLOko» створена, щоб показати незвичайний мотив, раніше який Світлана ще не обігравала в своїх роботах.
У сюжеті нового ролика артистки була показана сімейна драма, яка приводить дівчину до в'язниці. Свої почуття героїні ролика висловлюють за допомогою яскравих танців.
Про новий кліп і саму роботу артистка також розповіла на радіо, де дала невелике інтерв'ю і виконала саму пісню.
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"Навіть якщо зараз тобі трохи сумно і самотньо, музика завжди підкаже шлях до світла, нового життя і нових емоцій, які обов'язково стануть позитивними», - зазначила співачка раніше.
У чуттєвому і ніжному образі Світлана підкорила і здивувала публіку, адже незвично довгі кучеряві локони контрастували з вибором вбрання. Співачка відвідала радіошоу в чорній міді-сукні з бретелькою на одне плече і з масивними прикрасами. Завдяки приталеному верху Світлані вдалося також підкреслити свою струнку фігуру, що також відзначили в мережі.
"Розумниця! Цей тембр...обожнюю тебе! 🤩 🤩 🤩 ; Красуня! Завжди все красиво, одні хіти!!! 🔥 👌 ; Програш на гітарі дивно схожий на програш з пісні Ріани; красиво😍 🔥; Краща🔥; По-моєму, це дуже конкретний закос під Джей Ло! Ритми, зачіска, елементи костюма, руху...; Майже всі артисти і співаки в 2020 , від нудьги переборщили з пластикою».
Також Світлана Лобода підкорила фанатів ніжним образом, показавшись на вулиці в білій шубі.
"Готую для вас невеликий новорічний концерт. А тим часом, "moLOko" зібрав понад 5 млн переглядів в YouTube. Найкращий подарунок для мене - ваш захват від цієї роботи. Обіцяю, в 2021 - му не знижувати градус...» - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Лобода позує в білій шубі посеред вулиці, підкоривши фанатів ніжним поглядом.
Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні:»як ялинка".
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