Популярная украинская певица Светлана Лобода побаловала поклонников ярким снимком из раздевалки

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм поп-дива опубликовала фото, на котором предстала в одном нижнем белье. Красотка сняла себя в зеркало, продемонстрировав идеальную фигуру: упругий пресс, тонкую талию и худенькие ручки. Аккуратный бюст певицы поддерживал спортивный лифчик.

Особое внимание привлек яркий макияж Лободы и прическа с кудрями. Ее пухлые губки свели с ума поклонников.

«Сходила на спорт, Собрала вещи, Полетела на каникулы», - подписала фото звезда.

За короткое время пост Лободы собрал более 35 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать невероятную фигурку певицы.

«Дар речи пропал», «Богиня», «Малышка», «Сладкая девочка», «После провала с бум бум эротические фото тебе не помогут», «Вот как должна выглядеть настоящая звезда», «Свет походу Вы сначала собрались и накрасились , потом сходили на спорт», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода появилась на российском новогоднем концерте в ярко-красном наряде. Певица выбрала длинное красное платье с накидкой и узором из сверкающего бисера. Вставка из полупрозрачной ткани на груди и животе певицы привлекла внимание.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».