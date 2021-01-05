Популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун) похвалилася апетитною фігуркою в оригінальному купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кілька свіжих фото в купальнику. MARUV постала в новому для себе образі. На голові у неї красувалася копиця білого волосся. Чорний купальник підкреслив видатну фігуру дівчини. У кадр потрапили округлі стегна дівчини, пишні груди і м'який привабливий животик. Спокусливі вигини звели з розуму відданих шанувальників артистки.

Образ співачка доповнила сонцезахисними окулярами. Вона позувала в різних позах, не забувши засвітити апетитну «п'яту точку».

За короткий час пост MARUV зібрав понад 25 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Крім цього, шанувальники стали обговорювати, на кого схожа співачка в новому образі. Серед порівнянь звучали Настя Івлеєва, Алла Пугачова, Кім Бессінджер і навіть Аркадій Укупник.

"Вау, дуже красиво", «Пані, ви ідеальні на всіх фото», «Давно мріяв побачити тебе знову в блонді», «жарти-жартами, а Анна прекрасна», «Алла Борисівна в молодості», «вогонь пожежа», «Хороша дівчина», «прикольна дівчина», "Ганнуся, шикарна, обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя: "вона дуже налякана і...".

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків:"Вау, апетитні...".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до самого апетитного:"потужна теличка".