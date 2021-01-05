Український шоумен, комік і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як розважається на новорічних канікулах

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував відео, на якому продемонстрував ще один свій талант. На відео Ткач грав на барабані і протяжно співав українську пісню. Поруч з ним сидів місцевий музикант і підігравав на іншому національному інструменті. Судячи з позначки, Ткач з сім'єю на новорічних канікулах відправився відпочивати в Карпати. Поруч з ним стояла його дочка Ліза, а відео записувала дружина Вікторія.

Варто відзначити, що Юрію чудово вдалася пісня. Його дружина прийшла в захват і радісно покрикувала за кадром. В кінці вона почала захоплено підбадьорювати чоловіка.

"Для душі", - коротко підписав відео актор.

За короткий час відео подивилися майже 20 тисяч осіб. У коментарях Ткачу залишили масу приємних слів і компліментів.

"Юрчик, з тобою можна нормально наколядувати!", "Дядько ну це пушка", "Бомба", "Круто!", "Красива пісня», «так кайфувати від життя вміти треба», «Голос вогонь», "класний голос", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач насмішив новорічним знімком з вазочкою олів'є. Вираз обличчя коміка був досить грайливим. Він ніби натякав, що готовий дуже швидко розправитися з салатом.

Нагадаємо, що щасливого Ткача застали зненацька у святковому вбранні:"рідненькі...".

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