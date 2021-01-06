Українська "королева ночі" Оля Полякова приголомшила відвертими кадрами

Нескромна публікація з'явилася в особистому мікроблозі співачки в соцмережі Instagram.

В Instagram Stories Оля Полякова опублікувала короткий відеоролик, що складається з відвертих фотографій.

Спершу в кадрі Оля Полякова стоїть під душем повністю роздягненою, виставивши свій "горішок" напоказ.

Далі з'явився кадр з фотосесії, яка проводилася в звичайному під'їзді. Оля Полякова для спекотної зйомки одягла туфлі на високих підборах і рожеву сукню з екстремальним розрізом до пояса.

Пізніше "королева ночі" зігнулася як кішка і позагравала з фанатами, демонструючи їм свою головну "гордість".

Щоб доповнити образ Оля Полякова підібрала коротке чорне плаття, шкіряний капелюшок і високі чоботи вище колін.

"Дівчата, ми впали", - такими словами закінчується короткий відеоролик.

Раніше ми повідомляли, що Полякова в прямому ефірі дала українцям несподівану обіцянку. Артистка зареклася носити химерні головні убори на своїх концертах.

"Коли я одягла на голову Російський кокошник і заплясала, ми отримали на свою адресу російську агресію. Коли я швиденько його скинула і одягла на голову корону-весь світ знає, що потім сталося, тому від себе обіцяю клятвено, слізно - більше нічого на голову не п'ялити!", - пообіцяла "королева ночі" своїм шанувальникам.

Нагадаємо, що Полякова з кролячими вушками і з висунутим язиком здивувала сміливим перетворенням

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