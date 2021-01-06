Украинская "королева ночи" Оля Полякова огорошила откровенными кадрами

Нескромная публикация появилась в личном микроблоге певицы в соцсети Instagram.

В Instagram Stories Оля Полякова опубликовала короткий видеоролик, состоящий из откровенных фотографий.

Сперва в кадре Оля Полякова стоит под душем полностью раздетой, выставив свой "орешек" напоказ.

Далее появился кадр с фотосессии, которая проводилась в обычном подъезде. Оля Полякова для жаркой съемки надела туфли на высоком каблуке и розовое платье с экстремальным разрезом до пояса.

Позже "королева ночи" изогнулась как кошка и позаигрывала с фанатами, демонстрируя им свою главную "гордость".

Чтобы дополнить образ Оля Полякова подобрала короткое черное платье, кожаную шляпку и высокие сапоги выше колен.

"Девочки, мы упали", - такими словами заканчивается короткий видеоролик.

Ранее мы сообщали, что Полякова в прямом эфире дала украинцам неожиданное обещание. Артистка зареклась носить причудливые головные уборы на своих концертах.

"Когда я надела на голову русский кокошник и заплясала, мы получили в свой адрес российскую агрессию. Когдя я быстренько его скинула и надела на голову корону - весь мир знает, что потом произошло, поэтому от себя обещаю клятвенно, слезно - больше ничего на голову не пялить!", - пообещала "королева ночи" своим поклонникам.

Напомним, что Полякова с кроличьими ушками и с высунутым языком удивила смелым преображением

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