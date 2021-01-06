Украинская "королева ночи" Оля Полякова огорошила откровенными кадрами
Нескромная публикация появилась в личном микроблоге певицы в соцсети Instagram.
В Instagram Stories Оля Полякова опубликовала короткий видеоролик, состоящий из откровенных фотографий.
Сперва в кадре Оля Полякова стоит под душем полностью раздетой, выставив свой "орешек" напоказ.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Страстный Олег Винник публично прижался к тайной жене, кадры идиллии: «Я люблю!»
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
Далее появился кадр с фотосессии, которая проводилась в обычном подъезде. Оля Полякова для жаркой съемки надела туфли на высоком каблуке и розовое платье с экстремальным разрезом до пояса.
Позже "королева ночи" изогнулась как кошка и позаигрывала с фанатами, демонстрируя им свою главную "гордость".
Чтобы дополнить образ Оля Полякова подобрала короткое черное платье, кожаную шляпку и высокие сапоги выше колен.
"Девочки, мы упали", - такими словами заканчивается короткий видеоролик.
Ранее мы сообщали, что Полякова в прямом эфире дала украинцам неожиданное обещание. Артистка зареклась носить причудливые головные уборы на своих концертах.
"Когда я надела на голову русский кокошник и заплясала, мы получили в свой адрес российскую агрессию. Когдя я быстренько его скинула и надела на голову корону - весь мир знает, что потом произошло, поэтому от себя обещаю клятвенно, слезно - больше ничего на голову не пялить!", - пообещала "королева ночи" своим поклонникам.
Напомним, что Полякова с кроличьими ушками и с высунутым языком удивила смелым преображением
Как сообщала Politeka, Шальная Полякова спела без фонограммы, удивив настоящим голосом
Также Politeka писала, что Острая на язык Полякова пожалела о российском кокошнике