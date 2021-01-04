Ольге Поляковой понадобилось некоторое время, чтобы побороть смущение и взять себя в руки

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда приняла участие в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

Артистка находилась у себя дома, когда ей внезапно позвонил ведущий передачи Василий Голованов - Ольга должна была поздравить украинцев с Новым годом, но что-то пошло не по плану. Ее вдруг попросили спеть в прямом эфире - без подготовки и фонограммы.

"Сейчас прямо? О, нет, пожалуйста! Давайте похохочем!", - начала отнекиваться Полякова, тогда ее решили взять на слабо.

"Ой, я так и знал, что она под фонограмму только умеет...", - махнул рукой Голованов.

"Ааа, вы что? Ох, вы меня сейчас заведете!", - воскликнула Ольга и запела на украинском а капелла.

"Ой чий то кінь стоїть... Чия сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені...", - изумила певица кристалльно чистым голосом.

Позднее, когда ведущий вместе с гостем программы намекнули Ольге, что не прочь бы еще послушать, как она поет, артистка отшутилась: "А что вы хотите, чтобы я пела? Да прекратите, я вам, что Алла Пугачева?"

Ранее мы сообщали, что Полякова в прямом эфире дала украинцам неожиданное обещание. Артистка зареклась носить причудливые головные уборы на своих концертах, и вот почему:

"Когда я надела на голову русский кокошник и заплясала, мы получили в свой адрес российскую агрессию. Когдя я быстренько его скинула и надела на голову корону - весь мир знает, что потом произошло, поэтому от себя обещаю клятвенно, слезно - больше ничего на голову не пялить!", - с улыбкой на лице заявила Ольга.

Напомним, что озорная Полякова заставила мужчин пускать слюнки, показавшись в образе королевы: "Ноги от ушей!"

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