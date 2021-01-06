Популярна співачка Надя Дорофєєва похизувалася формами в купальнику поруч з чоловіком Володимиром Дантесом

Як повідомляє Politeka.net, зіркова пара в новорічні свята вибралися з України у відпустку в сонячну Індонезію разом з друзями, вони добре проводять час на курорті і діляться цікавими історіями. Ресторатор Міша Кацурін розмістив у соцмережі "Instagram" яскравий кадр спільного відпочинку на острові Балі, який Дантес також виклав у сторіз.

На знімку Володимир В одних лише трусах-плавках розташувався на центральному лежаку, опустивши ноги в басейн, він заплющив очі від задоволення і можливо навіть задрімав на сонці. Поруч, лежачи на животі, відображена Надя Дорофєєва в мініатюрному купальнику блакитного кольору і білій бейсболці. На знімку також присутня Дружина Михайла, Даша Кацуріна, в рожевому купальнику, яка повернула голову в бік подружжя, мабуть, спілкуючись з надією.

"Володимир Дантес - король кицьок", - підписав фото Міша Кацурін.

Раніше Володимир Дантес розмістив у мікроблозі сімейні фото з Надею Дорофєєвою, зроблені на пляжі. Шоумен здався спочатку в чорній сорочці, а потім з оголеним торсом. Його знаменита дружина прийшла на берег океану в жовтому купальнику, поверх якого накинула оливкову блузку. Пляжний образ Дорофєєвої доповнила Біла кепка козирком назад.

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