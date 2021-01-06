Популярная певица Надя Дорофеева пощеголяла формами в купальнике рядом с мужем Владимиром Дантесом

Как сообщает Politeka.net, звездная пара в новогодние праздники выбрались из Украины в отпуск в солнечную Индонезию вместе с друзьями, они хорошо проводят время на курорте и делятся любопытными историями. Ресторатор Миша Кацурин разместил в соцсети "Инстаграм" яркий кадр совместного отдыха на острове Бали, который Дантес также выложил в сториз.

На снимке Владимир в одних лишь трусах-плавках расположился на центральном лежаке, опустив ноги в бассейн, он зажмурил глаза от удовольствия и возможно даже задремал на солнце. Рядом, лежа на животе, запечатлена Надя Дорофеева в миниатюрном купальнике голубого цвета и белой бейсболке. На снимке также присутствует жена Михаила, Даша Кацурина, в розовом купальнике, которая повернула голову в сторону супругов, видимо, общаясь с Надеждой.

"Владимир Дантес - король кисок", - подписал фото Миша Кацурин.

Ранее Владимир Дантес разместил в микроблоге семейные фото с Надей Дорофеевой, сделанные на пляже. Шоумен показался сначала в черной рубашке, а потом с обнаженным торсом. Его знаменитая супруга пришла на берег океана в желтом купальнике, поверх которого накинула оливковую блузку. Пляжный образ Дорофеевой дополнила белая кепка козырьком назад.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес не может прийти в себя после жуткого ДТП, что случилось с певцом

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