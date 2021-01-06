Знаменита модель Келлі Гейл і бренду Victoria's Secret вразила спокусливим видом на березі моря

Як пише Politeka.net, красуня виставила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото і показала, як проводить час в екзотичній країні. Дівчина розташувалася перед камерою без одягу, можна помітити, що вона не одягла навіть купальник або бюстгальтер. Засмагла шкіра моделі прекрасно гармонує з таким диким чином і надає кадру первісної пікантності.

Келлі Гейл вийшла на галявину і почала робити собі зачіску в променях сонця, що сходить. У якийсь момент вона відволіклася від заняття і заворожено задивилася на щось за кадром. На задньому плані видно Пальми, низенька жива огорожа і піщаний пляж, судячи з усього, будиночок моделі знаходиться за лічені кроки від води.

"Звичайний ранок. Заплітаю своє волосся у дворі", - підписала знімок зірка Victoria's Secret.

Користувачі Мережі в коментарях засипали Келлі Гейл приємними компліментами про її зовнішність і розкутість:

"Гаряча"; "дивно сексуальна"; "просто чудова"; "така прекрасна"; "Така химерна Краса❤️😍 ✨"; "схоже, гарний ранок❤️"; "помру за тебе"; "тільки не дивись на себе !! 💘 "; "Ангел"; "ти ідеальна або як?"; "Наступний рівень"; "ось обличчя для мене"; "прекрасне фото"; "Красива, як Покахонтас".

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