Знаменита модель Келлі Гейл і бренду Victoria's Secret вразила спокусливим видом на березі моря
Як пише Politeka.net, красуня виставила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото і показала, як проводить час в екзотичній країні. Дівчина розташувалася перед камерою без одягу, можна помітити, що вона не одягла навіть купальник або бюстгальтер. Засмагла шкіра моделі прекрасно гармонує з таким диким чином і надає кадру первісної пікантності.
Келлі Гейл вийшла на галявину і почала робити собі зачіску в променях сонця, що сходить. У якийсь момент вона відволіклася від заняття і заворожено задивилася на щось за кадром. На задньому плані видно Пальми, низенька жива огорожа і піщаний пляж, судячи з усього, будиночок моделі знаходиться за лічені кроки від води.
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Користувачі Мережі в коментарях засипали Келлі Гейл приємними компліментами про її зовнішність і розкутість:
"Гаряча"; "дивно сексуальна"; "просто чудова"; "така прекрасна"; "Така химерна Краса❤️😍 ✨"; "схоже, гарний ранок❤️"; "помру за тебе"; "тільки не дивись на себе !! 💘 "; "Ангел"; "ти ідеальна або як?"; "Наступний рівень"; "ось обличчя для мене"; "прекрасне фото"; "Красива, як Покахонтас".
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret полонила видом в міні-бікіні, зробивши акцент на головному: "затьмарила Сонце!"
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