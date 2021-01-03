Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя в нескольких образах

На первом фото Келли позировала в блестящем топе. Красотка сжала им пышный бюст, который так и выпирал из узкой ткани. Девушка волосы собрала в две косички, а руками прикрыла животик. Снимок получился довольно интересным и даже немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре девушка уже была в бикини на веревочках. Волосы Гейл решила оставить распущенными, а позировала модель на улице. Красотка улыбалась и смотрела в объектив камеры, завлекая видом.

"Привет, ребят. Надеюсь, вам понравилась вчерашняя тренировка. Если вы еще этого не делали, то предлагаю сегодня сделать тренировки. Тренировки пресса каждый день, а также тренировку ягодиц, которая у меня есть", - сказала Келли в ролике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "невозможно устоять, настоящая Венера".

Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила поклонников, посветив безупречной фигурой в одном бикини.

Так, на опубликованных кадрах Келли Гейл предстает перед фанатами в одной кофте и бикини. При этом, поскольку красотка решила распахнуть наряд, в кадр попали упругие «сладости» известной модели.

Напомним, томная Келли Гейл из Victoria’s Secret устроила минутку релакса перед тренировкой

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