Популярная супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила роскошным видом в мокром купальнике

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Гавайский закат», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Келли Гейл позирует, облачившись в крохотный купальник и эффектно умостившись на корточки. При этом голову красотка повернула в сторону, соблазнительно поправляя белье.

Дополняли образ знаменитости колье и растрепанные волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, ты затмила солнце!», «фантастическое фото и закат», «что-то я не наблюдаю заката», «счастливого отдыха», «божественная красота», «красивая первая леди», «боже, ну до чего же ты волшебная», - пишут они.

Как сообщалось до этого, известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото красотка позирует в шортиках и топе. Красотка нагнулась в позу буквы "Г", и снимала себя снизу. Девушка решила похвастаться пышным бюстом, который так и просился на свободу, выглядывая из узкого топа.

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