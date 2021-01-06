Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя на отдыхе
На первом фото Келли позировала в зеленом топе и бейсболке, а глаза прикрыла очками. Красотка смотрела в объектив камеры, а снимала саму себя на телефон. Девушка не стеснялась себя показать, поэтому кадр получился довольно соблазнительным. Гейл в этот раз решила собрать волосы в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тишина и покой", - написала звезда на фотографии.
На втором кадре Келли уже была в розовом купальнике и при снимке сделала акцент на пышном бюсте, который прямо выпирал. На снимке можно также заметить и плоский животик девушки, которая постоянно следит за своей фигурой.
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"Пляжный день", - подписала этот снимок Гейл.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были выброшены в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:
«Боже, ты затмила солнце!», «фантастическое фото и закат», «что-то я не наблюдаю заката», «счастливого отдыха», «божественная красота», «красивая первая леди», «боже, ну до чего же ты волшебная», - пишут они.
Мы писали, что шведская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret мастерски расшевелила публику, похваставшись изумительным телом.
Так, загорелая красотка сверкнула мощной фигурой в соблазнительном бикини. "Шторки" купальника предательски сдвинулись, засветив упругий бюст модели. Но такая пикантная деталь не остановила Келли - наоборот, добавила остроты ее образу.
Напомним, знойная Келли Гейл из Victoria’s Secret эффектно развернулась, подразнив формами в бикини
А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret продемонстрировала безупречное тело в мини-бикини и узком топике
Также Politeka сообщала, что безупречная Келли Гейл из Victoria’s Secret в бикини занялась растяжкой на камеру