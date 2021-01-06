Знаменитая модель Келли Гейл и бренда Victoria’s Secret впечатлила соблазнительным видом на берегу моря

Как пишет Politeka.net, красотка выставила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото и показала, как проводит время в экзотической стране. Девушка расположилась перед камерой без одежды, можно заметить, что она не надела даже купальник или бюстгальтер. Загорелая кожа модели прекрасно гармонирует с таким диким образом и придает кадру первобытной пикантности.

Келли Гейл вышла на лужайку и принялась делать себе прическу в лучах восходящего солнца. В какой-то момент она отвлеклась от занятия и завороженно засмотрелась на что-то за кадром. На заднем плане видны пальмы, низенькая живая изгородь и песчаный пляж, судя по всему, домик модели находится в шаговой доступности от воды.

"Обычное утро. Заплетаю свои волосы во дворе", - подписала снимок звезда Victoria’s Secret.

Пользователи сети в комментариях засыпали Келли Гейл приятными комплиментами о ее внешности и раскрепощенности:

"Горячая"; "Удивительно сексуальная"; "Просто великолепная"; "Такая прекрасная"; "Такая причудливая красота ❤️😍✨"; "Похоже, хорошее утро❤️"; "Умру за тебя"; "Только не смотри на себя !! 💘"; "Ангел"; "Ты идеальна или как?"; "Следующий уровень"; "Вот лицо для меня"; "Прекрасное фото"; "Красива, как Покахонтас".

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret пленила видом в мини-бикини, сделав акцент на главном: "Затмила солнце!"

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