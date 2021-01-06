Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знає, як радувати своїх фанатів
Нове фото вона опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
У кадрі Ксенія Мішина засвітилася зі своїм фаворитом Олександром Еллертом.
На фотографії, яка опублікована в Instagram Stories, можна побачити, як "холостячка" з Еллертом ніжно обіймається і цілується.
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Це ж фото в своєму Instagram опублікував фотограф Костянтин Георг'ян.
За його словами, ніжний знімок Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта примудрився "зібрати" в соцмережах понад 300 тисяч лайків, а про цю зйомку написали авторитетні журналісти.
"Я радий, що я це зробив, ми це зробили. Без команди всього цього не було. Тому, я хочу залишити це фото тут, як початок нового етапу в професійній сфері. Далі-краще. Спасибі всім за круті слова", - написав фотограф у своєму мікроблозі.
Користувачам припала до душі публікація і вони завалили "холостячку" з Еллертом схвальними коментарями і лайками.
Були й такі користувачі, які запідозрили Мішину в вагітності по закінченню шоу.
"Шедевр", "шалено красиві фото", "Браво майстру", "так тримати", "Фото не вау, просто хайпанул на холостячку", " а Ксенія вагітна?", "А можна ще фото з нашою улюбленою парою? Поділіться чим можете", " Браво! Супер не герої, а ваша робота!",- написали вони в коментарях.
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