Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знає, як радувати своїх фанатів

Нове фото вона опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

У кадрі Ксенія Мішина засвітилася зі своїм фаворитом Олександром Еллертом.

На фотографії, яка опублікована в Instagram Stories, можна побачити, як "холостячка" з Еллертом ніжно обіймається і цілується.

Це ж фото в своєму Instagram опублікував фотограф Костянтин Георг'ян.

За його словами, ніжний знімок Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта примудрився "зібрати" в соцмережах понад 300 тисяч лайків, а про цю зйомку написали авторитетні журналісти.

"Я радий, що я це зробив, ми це зробили. Без команди всього цього не було. Тому, я хочу залишити це фото тут, як початок нового етапу в професійній сфері. Далі-краще. Спасибі всім за круті слова", - написав фотограф у своєму мікроблозі.

Користувачам припала до душі публікація і вони завалили "холостячку" з Еллертом схвальними коментарями і лайками.

Були й такі користувачі, які запідозрили Мішину в вагітності по закінченню шоу.

"Шедевр", "шалено красиві фото", "Браво майстру", "так тримати", "Фото не вау, просто хайпанул на холостячку", " а Ксенія вагітна?", "А можна ще фото з нашою улюбленою парою? Поділіться чим можете", " Браво! Супер не герої, а ваша робота!",- написали вони в коментарях.

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