Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина знает, как радовать своих фанатов

Новое фото она опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

В кадре Ксения Мишина засветилась со своим фаворитом Александром Эллертом.

На фотографии, которая опубликована в Instagram Stories, можно увидеть, как "холостячка" с Эллертом нежно обнимается и целуется.

Это же фото в своем Instagram опубликовал фотограф Константин Георгьян.

По его словам, нежный снимок Ксении Мишиной и Александра Эллерта умудрился "собрать" в соцсетях свыше 300 тысяч лайков, а об этой съемке написали авторитетные журналисты.

"Я рад,что я это сделал, мы это сделали. Без команды всего бы этого не было. Поэтому, я хочу оставить это фото здесь, как начало нового этапа в профессиональной сфере. Дальше - лучше. Спасибо всем за крутые слова", - написал фотограф в своем микроблоге.

Пользователям пришлась по душе публикация и они завалили "холостячку" с Эллертом лестными комментариями и лайками.

Были и такие пользователи, которые заподозрили Мишину в беременности по окончанию шоу.

"Шедевр", "Безумно красивые фото", "Браво мастеру", "Так держать", "Фото не вау, просто хайпанул на холостячке", "А Ксения беременна?", "А можно ещё фото с нашей любимой парой? Поделитесь чем можете", "Браво! Супер не герои,а ваша робота!", - написали они в комментариях.

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