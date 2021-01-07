Пара була сама на себе не схожа

Популярна актриса Ксенія Мішина після фіналу "Холостячки" продовжує інтригувати особистим життям разом з Олександром Еллертом

Фінал проекту першого сезону шоу був досить несподіваним для половини аудиторії, адже всі розраховували на те, що зірка обере іншого фіналіста - Олексія Трегубенка. Однак Ксенія запевняє, що вибрала серцем і її вибір не підлягає обговоренням.

Після досить несподіваного фіналу закохана пара вирішила з'їхатися і вже навіть готується до розкішного весілля. За словами зіркової пари вони разом зняли окрему квартиру. Пара щасливо живе разом вже три місяці і не переживає з приводу побутових питань.

Фанати тим часом публікують на фан-акаунтах різні фото знаменитостей і показують кращі кадри з проекту. Також їм вдалося знайти рідкісні архівні фото зірок не тільки до зустрічі один з одним, але ще і в молодості - до слави і популярності в мережі. На фото молоді артисти виглядають зовсім несхожими на себе:

"Ксенія Мішина і Олександр Еллерт давні фото ❤; Ксюю, взагалі на себе не схожа; Саша не сильно змінився, а ось Ксенія-зовсім як інша людина) ; це Мішина?😅Капець змінилася; Класні, були алмазами, а зараз Діаманти відшліфовані часом); Елерт як ботанік😂; по років 16🔥», - написали фанати.

Зіркам було дуже важко приховувати свої стосунки від українців, проте їм доводилося це робити за умовами контракту, щоб не руйнувати інтригу. Ксенія і Олександр намагалися ретельно планувати свої переміщення по місту і не показуватися на людях разом, вони навіть ходили в різні магазини.

Вже після зйомок закохані розповіли про свої незвичайні обручки, алмази для яких виростили за спеціальною технологією з їх змішаної крові.

Нагадавши, заведена» Холостячка " Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку