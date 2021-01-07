Пара была сама на себя не похожа

Популярная актриса Ксения Мишина после финала "Холостячки" продолжает интриговать личной жизнью вместе с Александром Эллертом

Финал проекта первого сезона шоу был достаточно неожиданным для половины аудитории, ведь все рассчитывали на то, что звезда выберет друго финалиста - Алексея Трегубенко. Однако Ксения уверяет, что выбрала сердцем и ее выбор не подлежит обсуждениям.

После довольно неожиданного финала влюбленная пара решила съехаться и уже даже готовится к роскошной свадьбе. По словам звездной пары они вместе сняли отдельную квартиру. Пара счастливо живет вместе уже три месяца и не переживает по поводу бытовых вопросов.

Фанаты тем временем публикуют на фан-аккаунтах различные фото знаменитостей и показывают лучшие кадры из проекта. Также им удалось найти редкие архивные фото звезд не только до встречи друг с другом, но еще и в молодости - до славы и популярности в сети. На фото молодые артисты выглядят совсем непохожими на себя:

«Ксения Мишина и Александр Эллерт давние фото ❤; Ксю, вообще на себя не похожа; Саша не сильно изменился, а вот Ксения - совсем как другой человек ); Это Мишина?😅Капец изменилась; Классные ,были алмазами, а сейчас бриллианты отшлифованные временем); Элерт как ботаник😂; По лет 16🔥», - написали фанаты.

Звездам было очень тяжело скрывать свои отношения от украинцев, однако им приходилось это делать по условиям контракта, чтобы не разрушать интригу. Ксения и Александр старались тщательно планировать свои перемещения по городу и не показываться на людях вместе, они даже ходили в разные магазины.

Уже после съемок влюбленные рассказали о своих необычных обручальных кольцах, алмазы для которых вырастили по специальной технологии из их смешанной крови.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе