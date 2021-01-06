Зірка і ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча вразила фанатів елегантним знімком
Фото українська телеведуча опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.
Незважаючи на новорічні свята, Катя Осадча з колегами по шоу продовжують знімати нові випуски "Світського життя".
Так, ведуча популярного шоу постала перед фанатами в елегантній сукні, яка має екстремальний розріз до пояса.
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Щоб додати "гостроти" знімку, Катя Осадча вирішила виставити напоказ свої стрункі ніжки.
"Свята тривають, а Світське життя за розкладом. Наші дайджести в ефірі вже цієї суботи. Святковий настрій у сукні", - підписала ведуча новий знімок у мікроблозі.
Шанувальникам сподобався ніжний образ телеведучої, через що вони засипали зірку лайками і захопленими коментарями.
"З наступаючим Різдвом!", "Яке круте фото" ," це прекрасне фото"," красуня"," Ноги, звичайно, без питань", " дуже гарний образ, з наступаючим Різдвом!",- написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, що Катю Осадчу запідозрили в новій вагітності.
На опублікованому кадрі Зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.
А ось увагу українців привернула поза, в якій знаходилися Катя Осадча і Настя Каменських - багато хто запідозрив, що телеведуча чекає третю дитину, адже співачка тримала руку на животі телеведучої.
Нагадаємо, що Осадча в шикарній сукні без сорому виставила ніжки, Горбунов в захваті
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