Зірку давно такою не бачили

Зірка і ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча вразила фанатів елегантним знімком

Фото українська телеведуча опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Незважаючи на новорічні свята, Катя Осадча з колегами по шоу продовжують знімати нові випуски "Світського життя".

Так, ведуча популярного шоу постала перед фанатами в елегантній сукні, яка має екстремальний розріз до пояса.

Щоб додати "гостроти" знімку, Катя Осадча вирішила виставити напоказ свої стрункі ніжки.

"Свята тривають, а Світське життя за розкладом. Наші дайджести в ефірі вже цієї суботи. Святковий настрій у сукні", - підписала ведуча новий знімок у мікроблозі.

Шанувальникам сподобався ніжний образ телеведучої, через що вони засипали зірку лайками і захопленими коментарями.

"З наступаючим Різдвом!", "Яке круте фото" ," це прекрасне фото"," красуня"," Ноги, звичайно, без питань", " дуже гарний образ, з наступаючим Різдвом!",- написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Катю Осадчу запідозрили в новій вагітності.

На опублікованому кадрі Зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.

А ось увагу українців привернула поза, в якій знаходилися Катя Осадча і Настя Каменських - багато хто запідозрив, що телеведуча чекає третю дитину, адже співачка тримала руку на животі телеведучої.

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