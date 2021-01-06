Звезда и ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая поразила фанатов элегантным снимком
Фото украинская телеведущая опубликовала в своем микроблоге Instagram.
Несмотря на новогодние праздники, Катя Осадчая с коллегами по шоу продолжают снимать новые выпуски "Світського життя".
Так, ведущая популярного шоу предстала перед фанатами в элегантном платье, которое имеет экстремальный разрез до пояса.
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Чтобы добавить "остроты" снимку, Катя Осадчая решила выставить напоказ свои стройные ножки.
"Праздники продолжаются, а светская жизнь по расписанию. Наши дайджесты в эфире уже в эту субботу. Праздничное настроение в платье", - подписала ведущая новый снимок в микроблоге.
Поклонникам понравился нежный образ телеведущей, из-за чего они засыпали звезду лайками и восторженными комментариями.
"С наступающим Рождеством!", "Какое крутое фото", "Это прекрасное фото", "Красотка", "Ноги, конечно, без вопросов", "Очень красивый образ, с наступающим Рождеством!", - написали они под публикацией.
Ранее мы рассказывали, что Катю Осадчую заподозрили в новой беременности.
На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.
А вот внимание украинцев привлекла поза, в которой находились Катя Осадчая и Настя Каменских - многие заподозрили, что телеведущая ждет третьего ребенка, ведь певица держала руку на животе телеведущей.
Напомним, что Осадчая в шикарном платье без стыда выставила ножки, Горбунов в восторге
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Также Politeka писала, что Екатерина Осадчая оседлала жеребца и поиграла глазками от удовольствия