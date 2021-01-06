Український хореограф Олена Шоптенко вирішила освоїти новий стиль разом з фіналісткою шоу "Танці з зірками" Юлією Саніною

Як повідомляє Politeka.net, у своєму мікроблозі "Instagram" вона повідомила про початок розвиваючого челенджу. Олена Шоптенко також виклала Селфі з солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною та своєю колегою владою Касинець.

"Привіт, мене звуть Олена, мені 33 роки і я бальниця. Ну добре, це не діагноз, а всього лише моя спеціалізація і танцювальний жанр, в якому я виросла. І в свої 33 роки з вкоріненою бальною пластикою я вирішила освоїти вуличний вайб! Це мій персональний челендж і вихід із зони комфорту", - оголосила танцівниця в описі. - "Знущатися наді мною буде супер-педагог Влада Касинець, яка тільки зовні така пухнаста 😅. А в компанії з найталановитішої Юлії Саніної весело і затишно ☺️ що з цього вийде подивимося через деякий час... Вчитися ніколи не пізно! Особливо танцювати ☺️❤️".

Користувачі Мережі в коментарях підтримали прагнення Олени Шоптенко і засипали дівчат приємними компліментами:

"Успіхів! І з Різдвом"; "які Класні 😍"; "красуні🔥"; "Олено, у вас все вийде! Захоплююся вами!❤️❤️❤️❤️!"; "Будь-який танець у вашому виконанні ми раді бачити 😍 😍 😍 ви шикарна бальниця і скоріше б вже побачити Hip-Hop😎 🤟"; "Група ВІА Гра😏"; "@the_hardkiss не впізнала 🙈 🙈 🙈 такі класні"; " до зустрічі на тренуванні!!!💪 🙌 "; "Вчитися всьому ніколи не пізно. Головне-це виділити час і не хворіти".

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" в прозорій блузі порадувала новорічним настроєм біля ялинки

А ще Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" пристрасно притулилася до красеня і розкрила свої таємні почуття

Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" торкнулася За живе ефектним образом