Оля Фреймут розповіла про те, як заробляла в дитинстві
Напередодні Різдва на одній з фанатських сторінок відомої української ведучої в Instagram вирішили поділитися розповіддю про те, як вона звикла відзначати це свято. Спогадами про свої сімейні традиції Фреймут поділилася в інтерв'ю Cosmopolitan Ukraine.
Так, ведуча зізналася, що найтепліші Різдвяні спогади збереглися у неї з дитинства. За словами Фреймут, її сім'я завжди дотримувалася народних традицій.
Також знаменитість розповіла, що на Різдво їй вдавалося непогано заробити.
"На Різдво я добре заробляла. Ходила в музичну школу, співали в церковному хорі, тому до справи підходила професійно. Молодших дітей у родині вчила призабутим колядкам, бо соромно було співати традиційну "Нова радість стала". І ми колядували під багатими будинками. А на Старий Новий рік ходили маланкою. У прабабусі вивідала щедрівки і приповідки, адаптувала під сучасність - було колоритно", - поділилася спогадами Фреймут.
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Вона додала, що завжди одягалася красиво, з віночком.
На додаток до розповіді на сторінці опублікували святкове фото Фреймут. На ньому вона позує в сукні з традиційною українською вишивкою на тлі різдвяного столу.
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