Оля Фреймут рассказала о том, как зарабатывала в детстве

В канун рождества на одной из фанатских страниц известной украинской ведущей в Инстаграм решили поделиться рассказом о том, как она привыкла отмечать этот праздник. Воспоминаниями о своих семейных традициях Фреймут поделилась в интервью Cosmopolitan Ukraine.

Так, ведущая призналась, что самые теплые рождественские воспоминания сохранились у нее с детства. По словам Фреймут, ее семья всегда соблюдала народные традиции.

Также знаменитость рассказала, что на Рождество ей удавалось неплохо заработать.

«На Рождество я хорошо зарабатывала. Ходила в музыкальную школу, пели в церковном хоре, поэтому к делу подходила профессионально. Младших детей в семье учила подзабытым колядкам, потому что стыдно было петь традиционную «Нова радість стала». И мы колядовали под богатыми домами. А на Старый Новый Год ходили маланкой. У прабабушки выведала щедривки и присказки, адаптировала под современность - было колоритно», - поделилась воспоминаниями Фреймут.

Она добавила, что всегда одевалась красиво, с веночком.

В дополнение к рассказу на странице опубликовали праздничное фото Фреймут. На нем она позирует в платье с традиционной украинской вышивкой на фоне рождественского стола.

Напомним, Ольга Фреймут показала младшую сестру, которой заменила маму, редкий кадр: "После школы я стирала пеленки...".

Как сообщала Politeka, довольная Ольга Фреймут оконфузилась, показав, как ее ублажил муж: "Признак дурного тона...".

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут похвасталась преображением и обмолвилась, что покидает Украину.