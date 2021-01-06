Оля Фреймут рассказала о том, как зарабатывала в детстве
В канун рождества на одной из фанатских страниц известной украинской ведущей в Инстаграм решили поделиться рассказом о том, как она привыкла отмечать этот праздник. Воспоминаниями о своих семейных традициях Фреймут поделилась в интервью Cosmopolitan Ukraine.
Так, ведущая призналась, что самые теплые рождественские воспоминания сохранились у нее с детства. По словам Фреймут, ее семья всегда соблюдала народные традиции.
Также знаменитость рассказала, что на Рождество ей удавалось неплохо заработать.
«На Рождество я хорошо зарабатывала. Ходила в музыкальную школу, пели в церковном хоре, поэтому к делу подходила профессионально. Младших детей в семье учила подзабытым колядкам, потому что стыдно было петь традиционную «Нова радість стала». И мы колядовали под богатыми домами. А на Старый Новый Год ходили маланкой. У прабабушки выведала щедривки и присказки, адаптировала под современность - было колоритно», - поделилась воспоминаниями Фреймут.
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Она добавила, что всегда одевалась красиво, с веночком.
В дополнение к рассказу на странице опубликовали праздничное фото Фреймут. На нем она позирует в платье с традиционной украинской вышивкой на фоне рождественского стола.
Напомним, Ольга Фреймут показала младшую сестру, которой заменила маму, редкий кадр: "После школы я стирала пеленки...".
Как сообщала Politeka, довольная Ольга Фреймут оконфузилась, показав, как ее ублажил муж: "Признак дурного тона...".
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут похвасталась преображением и обмолвилась, что покидает Украину.