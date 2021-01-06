Популярний російський співак Філіп Кіркоров вже привчає своїх дітей до моди і культових брендів

Як пише Politeka.net, виконавець разом зі спадкоємцями побував у Маямі на виставці весняно-літньої колекції 2021 року від бренду Louis Vuitton і виклав фото заходу на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Барвисту експозицію зробили на основі вантажних контейнерів, всередині яких встановили манекени з одягом і декораціями. Примітно, що поп-король прийшов помилуватися на вироби Louis Vuitton в літньому костюмі від Dolce Gabbana. Він доповнив свій образ окулярами, захисною маскою і бейсболкою, можна помітити, що артист злегка додав у вазі. Алла-Вікторія і Мартін Кіркорови одяглися не менш стильно і тільки підкреслили розкішний вигляд свого зоряного батька.

"Краща прикраса життя - чудовий настрій! А #колірнастрою Райдужний! 🌈 Фарби життя в твоїх руках - обирай позитивні тони!🎨". - зазначив Філіп в описі до знімків.

Користувачі соцмережі в коментарях висловилися про зовнішність і пригоди знаменитого сімейства:

"Яка краса 😍"; " Зразкова сім'я!❤ ️ "; "Яскравий ТАТО!!!! Щасливі дітки ! Удачі в новому році ! 🎄 👑 🤶 🎁 "; "Як красиво 🥺фотографії дуже красиві і барвисті ✨ а ви з дітками прекрасні🥰"; " ух, як у вас здорово!!! Ви Сонечка!!!🌞 🌞 🌞 Колір Настрою Сонячний!!!🌈 🌈 🌈Відмінного Вам Відпочинку!!!"; "ви Найкращий тато ❤️"; "дуже красиві яскраві фотографії📸 🎉 🌈 👍 крутушки, сонечка прекрасні 🌞 🌞 🌞 ❤ ❤ ❤ 🧿 🧿 🧿 відмінного отдьıха і шикарного настрою"; "я так пишаюся тим, що в цьому світі є наш такий ф. б. Кіркоров!!".

Нагадаємо, старіючий Кіркоров показав свою нову музу в пікантному халатику, Бузова ахнула.

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