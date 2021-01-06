Популярный российский певец Филипп Киркоров уже приучает своих детей к моде и культовым брендам

Как пишет Politeka.net, исполнитель вместе с наследниками побывал в Маями на выставке весенне-летней коллекции 2021 года от бренда Louis Vuitton и выложил фото мероприятия на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Красочную экспозицию сделали на основе грузовых контейнеров, внутри которых установили манекены с одеждой и декорациями. Примечательно, что поп-король пришел полюбоваться на изделия Louis Vuitton в летнем костюме от Dolce Gabbana. Он дополнил свой образ очками, защитной маской и бейсболкой, можно заметить, что артист слегка прибавил в весе. Алла-Виктория и Мартин Киркоровы оделись не менее стильно и только подчеркнули роскошный вид своего звездного отца.

"Лучшее украшение жизни — отличное настроение! А #цветнастроения РАДУЖНЫЙ! 🌈 Краски жизни в твоих руках – выбирай позитивные тона!🎨". - отметил Филипп в описании к снимкам.

Пользователи соцсети в комментариях высказались о внешности и похождениях знаменитого семейства:

"Какая красота 😍"; "Примерная семья!❤️"; "Яркий папа!!!! Счастливые детки ! Удачи в новом году ! 🎄👑🤶🎁"; "Как красиво 🥺 фотографии очень красивые и красочные ✨ а вы с детками прекрасны 🥰"; "ух, как у Вас Здорово!!! Вы Солнышки!!!🌞🌞🌞 Цвет Настроения Солнечный!!!🌈🌈🌈Отличного Вам Отдыха!!!"; "вы самый лучший папа ❤️"; "Очень красивые яркие фотографии📸🎉🌈👍 крутышки, солнышки прекрасные 🌞🌞🌞❤❤❤🧿🧿🧿 отличного отдьıха и шикарного настроения"; "Я так горжусь тем, что в этом мире есть наш такой Ф.Б.Киркоров!!"; "хорошо, когда всегда деньги есть, тогда и настроение всегда отличное !!!".

Напомним, как стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.

Как сообщала Politeka, Киркоров решил покончить с холостяцкой жизнью, кто станет его женой: "Филипп долгое время ее скрывал, а теперь..."

Также Politeka писала, что Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем, пока другие спят: неожиданные кадры взбудоражили сеть.