Українські зірки підкорили шанувальників яскравими образами з дитячих новорічних ранків

Добірка святкових фотографій знаменитостей в пам'ятних нарядах з'явилася на сторінці телеканалу «1+1» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Ми зібрали для вас добірку дитячих фото наших знаменитостей. Сніжинки, лисички, ялинки - ким вони тільки не були", - йдеться в публікації.

Так, популярна українська співачка Тіна Кароль в дитинстві виступала на новорічній "ялинці" в костюмі зворушливої сніжинки. Наряд красуні складався з білої сукні, прикрашеного дощиком і великого білого банта на голові. Потрібно відзначити, що такий образ дуже підходив білявій Тіні.

У свою чергу, ведуча Катя Осадча позувала поруч з Дідом Морозом в костюмі чарівної лисички. Помаранчеве плаття, оброблене хутром виглядало дуже незвично.

"Всі були сніжинками, а я лисичкою", - підписала свій знімок знаменитість.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна показала, як вбиралася на свята в атласну бальну сукню. Точно невідомо, ким саме повинна була бути юна Саніна, але виглядала вона в цій сукні як справжня принцеса.

У свою чергу, співачка Світлана Тарабарова зустрічала Новий рік в костюмі ялинки. Зелена сукня з пришитими «іграшками» і оригінальні прикраси у волоссі зробили її образ дуже достовірним.

Українці не змогли пройти повз таких зворушливих знімків.

"Всі такі красиві, я була сніжинкою", "які вони всі були милі", "фото чудові", "дуже красиво і зворушливо", "Тіна найкрасивіша, в будь - якому віці", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча у відвертій сукні забула про пристойність і похвалилася стрункими ніжками: "Без питань...".

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