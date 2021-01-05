Популярная певица Тина Кароль умеет устроить жаркое шоу во время своего выступления

Артистка за 15 лет своей карьеры сменила множество образов, которыми поражала публику. Звезда меняла не только манеру исполнения, но еще и собственный имидж. В поисках «себя» Тина успела побыть бунтаркой с короткой стрижкой, носила откровенные мини платья и блистала в рваных джинсах.

Теперь певица тщательно подбирает себе образы, которые прекрасно подчеркивают ее прелести. Каждое появление звезды в роли телеведущей на шоу «Танцы со звездами» ждут тысячи фанатов с нетерпением, ведь образы Кароль очень отличаются между собой и дизайнерские платья вызывают немалый ажиотаж.

При этом всем стиль артистки невероятно женственный и элегантный. Единственное, что практически всегда остается неизменным - красная помада. Также, как видно в ролике, Тина все чаще устраивает шоу с применением танцевальных трюков, которых с каждым годом становится все больше. Подборка с образами Кароль немало удивила фанатов.

Отметим, Тина Кароль стала одним из тренеров 11 сезона проекта «Голос країни». И пока зрители с нетерпением ждут, когда шоу уже начнут показывать, звезды подогревают интерес, как могут. Так, Кароль показала фото, на котором запечатлена в судейском кресле.

«Взгляд кошечки», «Огонь, я горю», «Тина Григорьевна Глазогорящая», «Ну красотка же🥺💓❤ Восхищаюсь вашей красотой», «Люблю Вас ❤️ Вам не нужен такой жёсткий фотошоп, Вы и так чудесная», «Девочка с картинки», - засыпали певицу комплиментами.

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.