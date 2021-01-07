Украинские звезды покорили поклонников яркими образами с детских новогодних утренников

Подборка праздничных фотографий знаменитостей в запоминающихся нарядах появилась на странице телеканала «1+1» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Мы собрали для вас подборку детских фото наших знаменитостей. Снежинки, лисички, елки - кем они только не были», - говорится в публикации.

Так, популярная украинская певица Тина Кароль в детстве выступала на новогодней «елке» в костюме трогательной снежинки. Наряд красотки состоял из белого платья, украшенного дождиком и большого белого банта на голове. Нужно отметить, что такой образ очень подходил белокурой Тине.

В свою очередь, ведущая Катя Осадчая позировала рядом с Дедом Морозом в костюме обворожительной лисички. Оранжевое платье, отделанное мехом выглядело очень необычно.

«Все были снежинками, а я лисичкой», - подписала свой снимок знаменитость.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина показала, как наряжалась на праздники в атласное бальное платье. Точно неизвестно, кем именно должна была быть юная Санина, но выглядела она в этом платье как настоящая принцесса.

В свою очередь, певица Светлана Тарабарова встречала новый год в костюме елочки. Зеленое платье с пришитыми «игрушками» и оригинальные украшения в волосах сделали ее образ очень достоверным.

Украинцы не смогли пройти мимо таких трогательных снимков.

«Все такие красивые, я была снежинкой», «Какие они все были милые», «Фото замечательные», «Очень красиво и трогательно», «Тина самая красивая, в любом возрасте», - пишут люди.

Напомним, Осадчая в откровенном платье забыла о приличии и похвасталась стройными ножками: "Без вопросов...".

Как сообщала Politeka, Санина из «Танців з зірками» засветила тату с Тиной Кароль, звезда не сдержала эмоций.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в бесстыже коротком платье устроила сеанс соблазнения при помощи чувственного танца: "Как с картинки".