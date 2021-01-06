Боротьба між Кейт Міддлтон і Меган Маркл триває

Так, герцогині поборолися за титул найпопулярнішою і впливовою модниці 2020 року у Великобританії, про це пише Daily Mail.

Фахівцям належало проаналізувати вбрання модниць і вирішити, хто з них найбільш впливова.

За підсумками змагання, перше місце дісталося дружині принца Вільяма.

Її сукня від бренду Faithfull the Brand створила небувалий попит на аналогічні вбрання: за підрахунками експертів, кількість запитів у пошуковику на подібні сукні зросла на 112%.

Що стосується сукні як у королівської особи, то розкупили за лічені години. Також в 2020 році саме Кейт Міддлтон викликала сплеск ажіотажу на пальто в дрібну клітинку і кардигани з зубчастим коміром.

На другому місці опинилася телеведуча Холлі Віллоубі, а на третьому місці опинилася герцогиня Сассекська Меган Маркл. Експерти стверджують, що популярність Меган Маркл впала після того, як вони з принцом Гаррі втекли з палацу.

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З'ясувалося, що герцогині не планують налагоджувати відносини незважаючи на відлигу, яка настала перед Різдвом через обмін подарунками.

Як стверджують журналісти, дружина принца Гаррі демонстративно позбулася Кейт Міддлтон, видаливши її зі списку контактів.

Після переїзду в США герцоги оголосили про запуск Archewell Foundation, підписали угоду з Netflix, але вони все одно змогли зберегти зв'язки з королівською сім'єю. З усіма, крім герцогів Кембриджських.

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