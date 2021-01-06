Шлюб однієї з найвідоміших зіркових пар США не витримав випробування карантином

Як пише Politeka.net з посиланням на Page Six, світська левиця і модель Кім Кардашьян зважилася на розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом. Видання з посиланням на джерела повідомило, що Кім вже працює з адвокатом, який спеціалізується на розлученнях. Крім цього, зірка зняла обручку.

Відзначається, що різдвяні свята пара провела порізно. Журналісти і зовсім повідомляють, що пара давно живе окремо. Проблеми в зірковій родині загострилися в 2020 році. З'ясувалося, що Каньє Уест страждає від біполярного розладу. Саме загострення цього розладу і стало причиною конфліктів. Крім цього, репер пробував балотуватися в президенти. Його емоційні публічні виступи теж додали проблем родині.

Відомо, що Кім намагалася зберегти сім'ю, але, схоже, їй цього не вдалося. Нагадаємо, що пара виховує чотирьох спільних дітей.

У мережі Instagram бурхливо відреагували на новину про розлучення парочки.

"Він так і не навчився смажити шашлик", «біполярка дає про себе знати», «Каньє хоч зітхне від цієї сімейки) родичі його від радості зараз пищать», «досить вже, кожен місяць їх розводять, не втомилися», «Я не прям фанатка цих зірок, але як парою захоплювалася завжди», «Похайпять і зійдуться», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян з сестричками Дженнер показала, в чому зустрічати Новий Рік: вирізи нижче пупка, кольорове волосся і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян втиснула в обтягуючий ліф пишних "подружок", заманюючи в гардеробну:"Одержима".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян обтягнула форми смужкою тканини, ефектно вмостившись перед дзеркалом:"Ух, неймовірна...".