Брак одной из самых известных звездных пар США не выдержал испытания карантином

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Page Six, светская львица и модель Ким Кардашьян решилась на развод со своим мужем Канье Уэстом. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Ким уже работает с адвокатом, который специализируется на разводах. Кроме этого, звезда сняла обручальное кольцо.

Отмечается, что рождественские праздники пара провела порознь. Журналисты и вовсе сообщают, что пара давно живет отдельно. Проблемы в звездной семье обострились в 2020 году. Выяснилось, что Канье Уэст страдает от биполярного расстройства. Именно обострение этого расстройства и стало причиной конфликтов. Кроме этого, рэпер пробовал баллотироваться в президенты. Его эмоциональные публичные выступления тоже добавили проблем семье.

Известно, что Ким пыталась сохранить семью, но, похоже, ей этого не удалось. Напомним, что пара воспитывает четверых совместных детей.

В сети Инстаграм бурно отреагировали на новость о разводе парочки.

«Он так и не научился жарить шашлык», «биполярка даёт о себе знать», «Канье хоть вздохнёт от этой семейки) родственники его от радости сейчас пищат», «Хватит уже, каждый месяц их разводят, не устали», «Я не прям фанатка этих звёзд, но как парой восхищалась всегда», «Похайпят и сойдутся», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ким Кардашьян с сестричками Дженнер показала, в чем встречать Новый год: вырезы ниже пупка, цветные волосы и не только.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян втиснула в обтягивающий лиф пышных "подружек", завлекая в гардеробную: "Одержима".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула формы полоской ткани, эффектно умостившись перед зеркалом: «Ух, невероятная…».