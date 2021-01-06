"Як жити без тебе..."

Український співак Олег Винник може починати переживати через появу гідного конкурента

Відповідне відео було опубліковано в Instagram-акаунті шоу "Маска".

Так, загадковий красень в спеціальній масці вирішив, мабуть, відвести у Олега Винника його "вовчиць", виконавши кілька хітів з дискографії співака.

Спершу незнайомець в шикарному костюмі і блискучій масці виконав "Вовчицю", потім "Ніно", а завершив свій невеликий виступ композицією "Роксолана".

"Містер Маска заспівав! Яке ж шоу без пісень Олега Винника. Пишіть в коментарях, які пісню Олега Винника хочете почути на шоу Маска", - йдеться в підписі до відеоролика, на якому виступав загадковий незнайомець.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і стали гадати, хто в масці може відвести у Олега Винника його армію "вовчиць".

"Я думаю що це пісня Ніно, а Містер Маска - це Володимир Остапчук, тому що трошки тембр схожий", "мені здається, це Вадим Олійник", " а ми дізнаємося потім хто Містер Маска?", "Прослухала всі варіанти, і в голову приходить тільки Олег Кензов, прям дуже схоже"," божевільна любов", "Всі пісні Олега Винника незрівнянні. Будь-яку послухаю з великим задоволенням"," як жити без тебе", "Голос у нього хороший, але такі всі пісні старомодні..",- написали вони під відеороликом.

Раніше ми розповідали, що Олег Винник змусив "вовчиць" понервувати.

Справа в тому, що під час виступу на сцені не було супутниці Винника в житті і в його концертній діяльності — Таїсії Сватко, відомої як Таюне. Замість неї на бек-вокалі співала інша довгонога блондинка.

Багатьох прихильниць Винника схвилював цей факт.

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