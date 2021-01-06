Український співак Олег Винник може починати переживати через появу гідного конкурента
Відповідне відео було опубліковано в Instagram-акаунті шоу "Маска".
Так, загадковий красень в спеціальній масці вирішив, мабуть, відвести у Олега Винника його "вовчиць", виконавши кілька хітів з дискографії співака.
Спершу незнайомець в шикарному костюмі і блискучій масці виконав "Вовчицю", потім "Ніно", а завершив свій невеликий виступ композицією "Роксолана".
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"Містер Маска заспівав! Яке ж шоу без пісень Олега Винника. Пишіть в коментарях, які пісню Олега Винника хочете почути на шоу Маска", - йдеться в підписі до відеоролика, на якому виступав загадковий незнайомець.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і стали гадати, хто в масці може відвести у Олега Винника його армію "вовчиць".
"Я думаю що це пісня Ніно, а Містер Маска - це Володимир Остапчук, тому що трошки тембр схожий", "мені здається, це Вадим Олійник", " а ми дізнаємося потім хто Містер Маска?", "Прослухала всі варіанти, і в голову приходить тільки Олег Кензов, прям дуже схоже"," божевільна любов", "Всі пісні Олега Винника незрівнянні. Будь-яку послухаю з великим задоволенням"," як жити без тебе", "Голос у нього хороший, але такі всі пісні старомодні..",- написали вони під відеороликом.
Раніше ми розповідали, що Олег Винник змусив "вовчиць" понервувати.
Справа в тому, що під час виступу на сцені не було супутниці Винника в житті і в його концертній діяльності — Таїсії Сватко, відомої як Таюне. Замість неї на бек-вокалі співала інша довгонога блондинка.
Багатьох прихильниць Винника схвилював цей факт.
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