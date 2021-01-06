Український хореограф і екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як проводить Різдво в колі сім'ї

Знаменитість нещодавно народила другу дитину, тому клопоту у неї додалося, проте впоратися з усіма домашніми справами їй допомагає мама, пише Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" танцівниця розповіла про улюблені святкові традиції і щасливі спогади з дитинства, а також розмістила серію різдвяних фото.

На одному зі знімків Ілона Гвоздьова відображена в червоній оксамитовій піжамі, обіймаючись з мамою під в'язаним пледом на тлі ялинки. Ймовірно, родичка завдала візит з самого ранку. На іншому знімку бабуся взяла маленького онука на руки біля тієї ж ялинки, а Ілона вже встигла переодягнутися і ніжно притиснулася до неї ззаду. На останньому кадрі Гвоздьова обняла свого чоловіка і приклалася до нього чолом, поки їх старша дочка сидить поруч за прикрашеним столом.

"З Різдвом Христовим! Пам'ятаю, була дитиною, то більше чекала не Нового року, а Різдва, адже ввечері напередодні свят вечора можна колядувати, співати пісні, заходити до всіх в гості і збирати цукерки і денюжки ☝ ️ ️ сьогодні цю традицію в нашій родині вже так не дотримуються, та й не походиш особливо по Києву з колядками, але готувати на стіл традиційні страви все таки будемо. Сьогодні на столі у нас обов'язково буде кутя, узвар, Млинці та багато інших смаколиків. А які у вас традиції в цей вечір? І що будете готувати?",- поцікавилася зірка в пості.

Користувачі соцмережі не упустили можливість привітати Ілону і залишити в коментарях приємні побажання:

"Красуня 😍. Зі святом вас, мої дорогі 🎄❤️"; "З Різдвом 🎄 міцного здоров'я вам, Ілона, і вашій хорошій родині🎄 ✨"; " щасливого вам Різдва, і веселих свят! Ви прекрасна сім'я"; " дивлюся на вашу сім'ю і очі радіють. Ви такі красиві. Дай Бог вам усім міцного здоров'я ❤️".

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