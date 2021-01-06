Зірка серіалу "Величне століття", популярна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі поділилася з фанатами свіжим селфі
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася фото, на якому постала в дуже природному вигляді. Актриса сфотографувала себе крупним планом, показавши виразні світлі очі і пухкі губи. Було видно, що обличчя Мер'єм почервоніло від засмаги. Судячи з усього, актриса провела деякий час на сонці.
Узерлі відмовилася від макіяжу, тому шанувальники змогли насолодитися її природною красою. Вона м'яко посміхалася і в цілому виглядала умиротвореною. У кадр потрапила частина блузи, яка була одягнена на Мер'єм. Жовта тканина ідеально гармоніювала з засмаглим обличчям артистки.
У коментарях Узерлі залишили масу захоплених відгуків.
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"Моя крашиха", "обожнюю", "дуже красива", "природна краса", "я люблю тебе, Мер'єм", "Моє сонце", "як красиво ти виглядаєш на цьому фото", "красуня", "я дивився Чудовий вік тільки заради тебе", "ці чудові очі зводили мене з розуму", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Мер'єм Узерлі знаходиться на дев'ятому місяці вагітності. У січні вона повинна народити дівчинку.
Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" підкорила ніжним поглядом, показавши обличчя зблизька:"справжня королева".
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