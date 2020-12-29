Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, вперше показала свій кругленький живіт

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото зі зйомки, де вона постала з оголеним животиком. Судячи з фото, актриса знаходиться на останніх місяцях вагітності.

Мер'єм вибрала для фотосесії неймовірно красиву накидку бордового кольору. Накидка з рюшами і бантами красиво прикрасила животик актриси, зробивши її вигляд по-справжньому королівським.

Як відомо, актриса давно зізналася у вагітності, проте ретельно приховувала животик, публікуючи архівні знімки, портрети, а також фото в мішкуватому одязі. Цього разу зірка опублікувала досить відвертий кадр, на який наважуються не всі зіркові мами.

У коментарях Узерлі залишили масу позитивних відгуків і компліментів.

"Бажаю щастя і здоров'я Мер'єм, Ларі і майбутньому малюкові", "Бог - це жінка", "Королева", "відмінно виглядаєш", " від кого дитина? Мер'єм живе по-німецьки, у неї є діти від коханих, за яких вона не виходить заміж. Боже, бережи Мер'єм", - пишуть люди.

Раніше Мер'єм Узерлі повідомляла, що вона чекає появи дочки в січні 2021 року. Ім'я батька майбутньої дитини зірка розкривати не стала.

Нагадаємо, що вагітна Мер'єм Узерлі в свіжому образі захопила мрійливим виглядом: "Стильна Барбі".

Як повідомляла Politeka, Узерлі звела з розуму пухкими губами і млосним поглядом: «розкішна».

Також Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" підкорила ніжним поглядом, показавши обличчя зблизька:"справжня королева".