Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, вперше показала свій кругленький живіт
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото зі зйомки, де вона постала з оголеним животиком. Судячи з фото, актриса знаходиться на останніх місяцях вагітності.
Мер'єм вибрала для фотосесії неймовірно красиву накидку бордового кольору. Накидка з рюшами і бантами красиво прикрасила животик актриси, зробивши її вигляд по-справжньому королівським.
Як відомо, актриса давно зізналася у вагітності, проте ретельно приховувала животик, публікуючи архівні знімки, портрети, а також фото в мішкуватому одязі. Цього разу зірка опублікувала досить відвертий кадр, на який наважуються не всі зіркові мами.
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У коментарях Узерлі залишили масу позитивних відгуків і компліментів.
"Бажаю щастя і здоров'я Мер'єм, Ларі і майбутньому малюкові", "Бог - це жінка", "Королева", "відмінно виглядаєш", " від кого дитина? Мер'єм живе по-німецьки, у неї є діти від коханих, за яких вона не виходить заміж. Боже, бережи Мер'єм", - пишуть люди.
Раніше Мер'єм Узерлі повідомляла, що вона чекає появи дочки в січні 2021 року. Ім'я батька майбутньої дитини зірка розкривати не стала.
Нагадаємо, що вагітна Мер'єм Узерлі в свіжому образі захопила мрійливим виглядом: "Стильна Барбі".
Як повідомляла Politeka, Узерлі звела з розуму пухкими губами і млосним поглядом: «розкішна».
Також Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" підкорила ніжним поглядом, показавши обличчя зблизька:"справжня королева".