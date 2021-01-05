Популярна турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки серіалу "Величне століття", вразила новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня, яка ось-ось повинна народити, опублікувала незвичайне фото. Актриса сфотографувала себе крупним планом. Її волосся стало рожевим, що кардинально вплинуло на її зовнішність. Мер'єм прикрила волоссям частину обличчя, залишивши відкритим тільки одне око. Образ доповнила рожева помада в тон волоссю, а також рожева кофтинка. Виглядала Узерлі як завжди чарівно - її обличчя було ідеальним.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до фото, так як воно було розміщене в сторіс. Однак, якби вони могли залишити відгуки, вони напевно б високо оцінили лялькову зовнішність актриси.

Як відомо, Мер'єм Узерлі знаходиться на останньому місяці вагітності. Як раніше зізнавалася актриса, в січні вона повинна народити дівчинку. Це буде друга дочка Узерлі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася селфі, на якому засвітила злегка опухле обличчя. Актриса позувала в червоній сорочці. Губи актриси були занадто пухкими. Складалося враження, що вона нещодавно скористалася послугами косметолога по збільшенню губ. Погляд актриси був відстороненим.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі запаморочила голову пухкими губами і пристрасним поглядом: «імператриця».

Як повідомляла Politeka, Узерлі в королівській накидці вперше показала кругленький животик:"Боже, бережи...".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі звела з розуму пухкими губами і млосним поглядом: «розкішна».