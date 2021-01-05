Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», впечатлила новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка, которая вот-вот должна родить, опубликовала необычное фото. Актриса сфотографировала себя крупным планом. Ее волосы стали розовыми, что кардинально повлияло на ее внешность. Мерьем прикрыла волосами часть лица, оставив открытым только один глаз. Образ дополнила розовая помада в тон волосам, а также розовая кофточка. Выглядела Узерли как всегда прелестно – ее лицо было идеальным.

Поклонники не смогли оставить комментарии к фото, так как оно было размещено в сторис. Однако, если бы они могли оставить отзывы, они наверняка бы высоко оценили кукольную внешность актрисы.

Как известно, Мерьем Узерли находится на последнем месяце беременности. Как ранее признавалась актриса, в январе она должна родить девочку. Это будет вторая дочка Узерли.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась селфи, на котором засветила слегка опухшее лицо. Актриса позировала в красной рубашке. Губы актрисы были слишком пухлыми. Складывалось впечатление, что она недавно воспользовалась услугами косметолога по увеличению губ. Взгляд актрисы был отстраненным.

Напомним, что Мерьем Узерли вскружила голову пухлыми губами и страстным взглядом: «Императрица».

Как сообщала Politeka, Узерли в королевской накидке впервые показала округлившийся животик: «Боже, храни…».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли свела с ума пухлыми губами и томным взглядом: «Роскошная».