Беременность ее ни чуть не испортила

Звезда сериала «Великолепный век», популярная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с фанатами свежим селфи

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась фото, на котором предстала в очень естественном виде. Актриса сфотографировала себя крупным планом, показав выразительные светлые глаза и пухлые губы. Было видно, что лицо Мерьем покраснело от загара. Судя по всему, актриса провела некоторое время на солнце.

Узерли отказалась от макияжа, поэтому поклонники смогли насладиться ее естественной красотой. Она мягко улыбалась и в целом выглядела умиротворенной. В кадр попала часть блузы, которая была одета на Мерьем. Желтая ткань идеально гармонировала с загорелым лицом артистки.

В комментариях Узерли оставили массу восторженных отзывов.

«Моя крашиха», «Обожаю», «Очень красивая», «Естественная красота», «Я люблю тебя, Мерьем», «Мое солнце», «Как красиво ты выглядишь на этом фото», «Красавица», «Я смотрел Великолепный век только ради тебя», «Эти чудесные глаза сводили меня с ума», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мерьем Узерли находится на девятом месяце беременности. В январе она должна родить девочку.

Напомним, что Узерли из «Великолепного века» покорила нежным взглядом, показав лицо вблизи: «Настоящая королева».

Как сообщала Politeka, Узерли из «Великолепного века» кардинально сменила образ, превратившись в куклу: фото красотки.

Также Politeka писала, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик: «Боже, храни…».