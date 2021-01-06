Українцям розповіли, що буде з пенсіями в 2021 році

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, пише Радіо свобода.

Вона нагадала, що в поточному році буде кілька етапів підвищення пенсій.

"Двічі на рік передбачено (і так робиться вже дуже багато років), переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт, як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. Ось перше підвищення в році 1 липня, а наступне - 1 грудня. Це теж мінімальна пенсія. У Законі написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче цього прожиткового мінімуму", - пояснила Марина Лазебна.

Як відомо, навесні повинна пройти індексація пенсій, але влада поки не знає, з яким коефіцієнтом її проводитимуть.

"Ми зараз думаємо над варіантами індексації. Тому що, по-перше, ми ще не знаємо індексу, на який буде відсоток підвищений. Але ми точно почнемо її (індексацію-ред.) 1 березня. І будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася", - продовжила профільний міністр у спілкуванні з журналістами.

В цілому, на 2021 рік заплановані наступні етапи підвищення по пенсійних виплатах:

підвищення для людей, яким виповнилося 65 років і які мають повний стаж роботи;

індексація;

підвищення для працюючих пенсіонерів;

підвищення для людей старше 75 років (на 400 гривень більше отримають;

два перерахунки мінімальних виплат.

Нагадаємо, що Вимоги до пенсій в Україні зросли, озвучені нові зміни

Як повідомляла Politeka, Тотальний перерахунок пенсій в Україні, в Кабміні вже назвали дату індексації

Також Politeka писала, що Українці отримають надбавку до пенсії, кому покладені доплати