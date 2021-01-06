Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет Радио свобода.
Она напомнила, что в текущем году будет несколько этапов повышения пенсий.
"Дважды в год предусмотрено (и так делается уже очень много лет), пересматривается прожиточный минимум. Конечно, есть такой стандарт, как прожиточный минимум для пенсионеров, для лиц, утративших трудоспособность. Вот первое повышение в году 1 июля, а следующее - 1 декабря. Это тоже минимальная пенсия. В законе написано, что минимальная пенсия должна быть не ниже этого прожиточного минимума", - объяснила Марина Лазебная.
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Как известно, весной должна пройти индексация пенсий, но власти пока не знают, с каким коэффициентом ее будут проводить.
"Мы сейчас думаем над вариантами индексации. Потому что, во-первых, мы еще не знаем индекса, на который будет процент повышен. Но мы точно начнем ее (индексацию - ред.) 1 марта. И будем настаивать на том, чтобы она состоялась", - продолжила профильный министр в общении с журналистами.
В целом, на 2021 год запланированы следующие этапы повышения по пенсионным выплатам:
- повышение для людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж работы;
- индексация;
- повышение для работающих пенсионеров;
- повышение для людей старше 75 лет (на 400 гривен больше получат;
- два перерасчета минимальных выплат.
Напомним, что Требования к пенсиям в Украине выросли, озвучены новые изменения
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