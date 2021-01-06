Відомий український ведучий Дмитро Комаров показав кадри зі своєї нової екстремальної подорожі
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram шоумен анонсував вихід нового сезону своєї програми «Світ навиворіт». Цього разу Комаров зі своєю командою вирішили відправитися в Пакистан, про який українці чули багато чуток, але знають мало правди.
Так, ведучий визнав, що цю країну називають однією з найнебезпечніших у світі. І, судячи з деяких опублікованих ним фото, частка правди в цьому є.
Так, судячи зі знімків, Комарову і його знімальній групі довелося «поспілкуватися» з крокодилами і тигром, а в подорожах по країні їх супроводжували охоронці з автоматами.
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"Пакистан не схожий на всі інші країни, які ми раніше знімали. Це була дуже непроста експедиція, морально і фізично...вперше в історії програми у нас завжди працювала особиста охорона. Але не було жодного дня, щоб мені стало нудно. Щоб я не дізнався щось нове і не сказав «вау». Емоції і драйв були супутниками подорожі", - розповів ведучий.
Він додав, що під час поїздки зустрів багато цікавих людей.
"Я реалізував безцінний для мандрівника шанс-стати першим іноземцем, який ступив ногою в місцях, що мають колосальний туристичний потенціал. Я зустрів багато добра і позитиву", - згадує Комаров.
Серед опублікованих ним фото можна побачити по-справжньому вражаючі місця, а також колоритні кадри з місцевими жителями.
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