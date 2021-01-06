Російський стриптизер, чоловік Наташі Корольової Тарзан пристрасно притулився до маловідомої актриси

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram маловідома актриса масовки Олена Марковська поділилася кількома спільними фото з Тарзаном. На одному знімку вона стояла з артистом в обнімку. Він був одягнений у форму.

На другому фото Тарзан з розпущеним волоссям ще міцніше притиснув до себе немолоду актрису. Вона була одягнена в красиву сукню з глибоким декольте. Тарзан обійняв її за талію, а головою притиснувся до її голови. Фото явно не виглядало, як знімок артиста з прихильницею.

"Зйомка фільму Нічна зміна в 2017", - підписала фото актриса.

Судячи з підпису, фільм був знятий три роки тому, але фото жінка вирішила знову оприлюднити зараз. Після численних заяв жінок про зради Тарзана своїй дружині, такі фото виглядають вельми компрометуюче. Не виключено, що Наташі Корольовій знову потрібно переживати.

Як відомо, в 2020 році російський шоу-бізнес сколихнула новина про те, що Тарзан зрадив Наташі Корольовій, з якою прожив у шлюбі 17 років. Коханкою стриптизера виявилася молода актриса Анастасія Шульженко, яка оприлюднила відео, що підтверджує зраду.

Нагадаємо, що Корольова і Тарзан показали пристрасне возз'єднання після скандалу, співачка не стрималася:"Не зраджуйте, це боляче".

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