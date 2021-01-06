Популярний український співак DZIDZIO похвалився новим талантом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував відео, на якому готував пампушки до святкового столу. Музикант старанно ліпив пампушки з тіста, додаючи до них начинку, після чого опускав їх в казанок з нагрітим маслом. Готові пампушки артист щедро посипав цукровою пудрою.

Сам музикант був одягнений у фартух і виглядав дуже натхненним. По всій видимості, DZIDZIO іноді проводить час на кухні.

"Запрошую Вас на пампухи", - підписав відео DZIDZIO.

За кілька годин його відео встигли подивитися понад 40 тисяч осіб. У коментарях стали захоплюватися талантами артиста, відзначаючи, що із задоволенням спробували б його м'які пампушки.

"Ооооо Майн Гот!", "Рецепт в студію"," Ухххх, як круто. Талант у всьому, супер, тоді ми йдемо до вас!", "Приємного тобі апетиту! Зі Святим вечором! Смачної куті!", "Дуже апетитно, вже виїжджаю", "який ти класний!", "Ось хто б мене навчив такому... Краса", «Дзідзьо не відбирай хліб у Поплавовського", "Який же ви розумничка. Скарб, мрія, а не чоловік», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що у співака вийшло дуже багато солодких булочок, якими він зібрався пригощати всіх бажаючих. Напевно, артист чекає багато гостей на Різдво.

Нагадаємо, що фігуриста дружина DZIDZIO обтягнула соковиті форми оксамитом:"як Аліса в Задзеркаллі".

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