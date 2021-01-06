Організатори "Голос країни-11" розповіли про головні секрети нового сезону шоу

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram вирішили додати трохи інтриги перед прем'єрою шоу, яка запланована на 24 січня.

Так, згідно із заявами організаторів, на шоу з'явиться новий ведучий Слава Дьомін. Шоумен буде вести бекстейдж.

На сцену проекту вийде екс-солістка групи ВІА Гра, учасниця шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер, а також чоловік актриси Ольги Сумської, заслужений артист України Віталій Борисюк. Крім цього, за словами організаторів, глядачів чекає сюрприз у вигляді повернення на сцену відомого дуету, який був поставлений на паузу.

Відзначається, що в 11 сезоні шоу розширить горизонти і прийме учасників з Китаю і Марокко. Крім цього, свій талант покаже хлопець з унікальним жіночим голосом.

Як відомо, 11 сезон "Голос країни" називається перезавантаженням. Він ознаменувався заміною двох з чотирьох суддів. Тренерами 11 сезону стали Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Надія Дорофєєва, яка в кінці 2020 року заявила про старт сольної кар'єри, і Олег Винник. Кожен з тренерів представить свій напрямок музики.

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