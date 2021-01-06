Организаторы «Голос країни-11» рассказали о главных секретах нового сезона шоу

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм решили добавить немного интриги перед приближающейся премьерой шоу, которая запланирована на 24 января.

Так, согласно заявлениям организаторов, на шоу появится новый ведущий Слава Демин. Шоумен будет вести бэкстейдж.

На сцену проекта выйдет экс-солистка группы ВИА Гра, участница шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер, а также муж актрисы Ольги Сумской, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк. Кроме этого, по словам организаторов, зрителей ждет сюрприз в виде возвращения на сцену известного дуэта, который был поставлен на паузу.

Отмечается, что в 11 сезоне шоу расширит горизонты и примет участников из Китая и Марокко. Кроме этого, свой талант покажет парень с уникальным женским голосом.

Как известно, 11 сезон «Голос країни» называется перезагрузкой. Он ознаменовался заменой двух из четырех судей. Тренерами 11 сезона стали Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева, которая в конце 2020 года заявила о старте сольной карьеры, и Олег Винник. Каждый из тренеров представит свое направление музыки.

Напомним, что беспардонная Кароль засветила Винника без одежды на радость "волчицам", видео: "Тина, где твой Дан?".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в бесстыже коротком платье устроила сеанс соблазнения при помощи чувственного танца: "Как с картинки".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль устроилась на сеновале и сняла видео, завлекая к себе: "Приходи...".