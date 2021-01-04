Известная украинская певица Тина Кароль показала, как умеет развлекаться

На кадрах Тина Кароль позирует в одежде, лежа на вышитых полотенцах. Красотка улыбалась, а волосы оставила распущенными. Певица показывала себя среди сена, как можно понять, звезда решила устроить релакс на сеновале. Кадры получились забавными и лёгкими, ведь Тина на них улыбалась и сверкала своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно девушку засыпают комплиментами:

«Наша превосходная женщина!», «Какая вы красавица!!!», «На русалку похожа», «Вот они, те глаза», «Вам больше 20 и не дашь», «Взгляд кошечки», «Огонь, я горю».

Известно, что красотка сейчас отдыхает высоко в горах. Девушка решила на некоторое время забыть о роскоши и лоске, чтобы отдохнуть от городской суеты.

Сообщалось, популярная певица Тина Кароль появилась в компании известной телеведущей Кати Осадчей.

На фото Кароль надела пальто и длинное платье в горошек. На голове у нее была корона. Казалось, артистка была без макияжа.

"Накидайте много лайков этим красоткам ❤️", - написали авторы поста.

Напомним, знойная Тина Кароль на "Голосі країни" сразила наповал размером бюста, кадры провокации

А еще Politeka писала, что страстная Тина Кароль огорошила образом восточной принцессы

Также Politeka сообщала, что Кароль в "бабушкином" платке без макияжа и прически удивила новым талантом



