Певицу Тину Кароль с трудом пожно узнать на новых фото - от гламура не осталось и следа

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя в неожиданном образе.

Так, Кароль очутилась высоко в горах, в деревне, окруженной лесом. Артистка устроила незабываемый новогодний отдых, позволив себе расслабиться и хоть на некоторое время забыть о роскоши и лоске.

Певица появилась на кадрах без макияжа и прически, в "бабушкином" платке, объемной клетчатой куртке и широких спортивных штанах со светлыми полосами по бокам.

Счастливая и умиротворенная Тина решила попробовать нечто новенькое. На территории церквушки артистка подошла к колоколам и начала дергать за веревочки - Кароль не успокоилась, пока не проверила, как звучит каждый из них.

Ранее певица уже сбегала в глухомань - тогда Карпаты произвели на нее неизгладимое впечатление. Кароль показала сыну Вениамину наивысшую точку Украины - гору Говерлу.

"Приходите сюда, сбрасывайте свой стресс от карантина, школы домашней и пусть ваш глаз усладит прекрасная природа Карпат. Я в восторге, мы чувствуем каждый день прилив эмоций", - писала артистка в своем Инстаграм.

Перед этим Кароль довела публику до экстаза, показав крупным планом "вкусное" декольте в облегающем платье. Звезда без капли стыда засняла упругие округлости, пококетничав на камеру. Видео поделились на ее фан-страничке в соцсети.

"А куда я пришла?", - сладко пропела Тина, заинтриговав толпу. Некоторые в комментариях предположили, что, судя по убранству и деревянным стенам, артистка гостит в одном из домиков в Карпатах.

Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".

Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".

Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".